В Париже около 800 человек участвуют в манифестациях "желтых жилетов"

22 декабря 2018 15:47 (UTC+04:00)

По меньшей мере 800 человек принимают участие в субботу в протестах "желтых жилетов" в Париже. Об этом со ссылкой на префектуру полиции сообщила радиостанция Francetvinfo, передает ТАСС.

Большинство участников протестного движения собрались в районе собора Сакре-Кер на Монмартре.

Акция в Версале, которая, как предполагалось, должна была стать самой многочисленной, собрала всего несколько десятков манифестантов.

Как отмечают местные СМИ, призывы выйти в субботу на проспект Парижа в Версале могли быть отвлекающим маневром.

Телеканал BFMTV сообщает, что с призывом организовать манифестацию на Монмартре выступил в субботу в Facebook один из лидеров движения Эрик Друэ, который ранее призывал собраться на проспекте Парижа в Версале.

Манифестации "желтых жилетов", протестующих против роста цен и увеличения налогов, проходят во Франции с 17 ноября. Число акций, устроенных манифестантами, измеряется тысячами. В стране уже пять раз по субботам были проведены общенациональные дни протеста, которые сопровождались массовыми столкновениями радикалов с полицией в Париже, Бордо, Нанте и ряде других городов.

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