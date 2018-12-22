В Париже число задержанных на акциях протеста выросло до 79 человек (Обновлено)

22 декабря 2018 21:56 (UTC+04:00)

21:55 (GMT+4) Число задержанных на акциях протеста "желтых жилетов" в Париже возросло до 79 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает радиостанция Europe1.

Как сообщается, всего в Париже протестуют около двух тысяч человек, 79 были задержаны, из них пятеро - помещены под стражу.

По данным министерства внутренних дел Франции от 14.00 по местному времени, по всей стране в акциях протеста участвует 23,8 тысячи демонстрантов. Отмечается, что на прошлой неделе в то же время эта цифра составляла 33,5 тысячи человек.

Несогласные с политикой властей, возмущенные планирующимся повышением цен на топливо, а также снижением покупательской способности "желтые жилеты" начали выходить на улицы по всей Франции с 17 ноября. Их первоначальными требованиями было снижение цен на бензин и повышение покупательной способности, затем к ним прибавился ряд других.

18:21 (GMT+4) Тридцать человек задержаны в Париже в рамках акций протеста участников движения "желтых жилетов". Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что трое задержанных заключены под стражу.

Самой многочисленной была группа "желтых жилетов", которая собралась в субботу утром в одном из самых туристических кварталов Парижа - Монмартре, туда прибыли несколько сотен участников движения. Елисейские поля на этот раз оказались свободны от протестов, утром там собралась совсем небольшая группа протестующих.

Ранее СМИ со ссылкой на префектуру полиции писали, что в акциях протеста во французской столице участвовали около 800 человек. Ряд представителей движения предлагали выйти на улицы Версаля. Однако, по сообщению французских медиа, призыв собраться в Версале был лишь отвлекающим маневром.

«Желтые жилеты», несогласные с политикой властей, возмущенные планами повышения цен на топливо и снижением покупательной способности стали выходить на улицы по всей Франции с 17 ноября.

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