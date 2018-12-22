Число участников протестов во Франции к вечеру увеличилось почти до 39 тыс.

22 декабря 2018 23:08 (UTC+04:00)

Число участников манифестации "желтых жилетов" во Франции увеличилось почти до 39 тыс. человек к вечеру субботы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал BFM.

Согласно этой информации, к 18:00 по местному времени число участников протестов увеличилось до 38,6 тыс. человек, что гораздо меньше, чем в этот же момент в прошлую субботу - тогда протестующих насчитывалось около 66 тыс.

По данным телеканала, по всей Франции задержаны 220 человек, 81 из которых помещен под стражу.

Манифестации "желтых жилетов", протестующих против роста цен и увеличения налогов, проходят во Франции с 17 ноября. Уже пять раз по субботам были проведены общенациональные дни протеста, которые сопровождались массовыми столкновениями радикалов с полицией в Париже, Бордо, Нанте и ряде других городов. Сегодняшняя акция стала шестой по счету.

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