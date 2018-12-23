Сенат Италии выразил поддержку правительству по законопроекту о бюджете

Верхняя палата (Сенат) парламента Италии выразила поддержку правительству премьер-министра Джузеппе Конте в ходе голосования о доверии. Как передает в воскресенье агентство ANSA, поддержали нынешний кабмин 167 парламентариев, высказались против - 78, еще трое воздержались, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется, голосование о доверии было увязано с одобрением законопроекта о бюджете страны на 2019 год, точнее большого пакета поправок к его тексту. Речь идет о доработанном по требованию Еврокомиссии документе, где изменены ключевые показатели - дефицит бюджета и прогноз экономического роста. Кроме того, пакет поправок включает ряд мер по экономии, которые позволяют изыскать дополнительные средства в бюджет.

Ранее правительство согласовало основные положения бюджета с ЕК, которая сначала отклонила первоначальное предложение Рима и грозила началом санкционной процедуры. В итоге дефицит бюджета был сокращен с 2,4% до 2,04%, а прогноз экономического роста с 1,5% до 1%.

Обсуждение в Сенате было сопряжено с протестами оппозиции, которая обвиняет правительство в сведении к нулю роли парламента - процедура выражения доверия исключает какое-либо обсуждение законопроекта. В случае если то или иное предложение кабинета не получает поддержки большинства, он вынужден подать в отставку. Острой критике подвергается и сам законопроект, и поправки к нему.

Бывший премьер-министр, ныне пожизненный сенатор и видный экономист Марио Монти заявил, что до сих пор еще ни один проект бюджета не претерпевал такого влияния ЕК. Тогда как нынешнее правительство в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" утверждают, что их предложение бюджета впервые за последние годы независимо и учитывает исключительно интересы итальянцев. ЕК настояла на изменениях из опасений, что Рим увеличит свою и так рекордную внешнюю задолженность, поставив под угрозу всю еврозону.

После голосования в Сенате законопроект о бюджете должен быть одобрен в нижней палате, что должно состояться до конца года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.