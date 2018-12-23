Аэропорт Гатвик объявил награду за информацию о запустивших дроны

23 декабря 2018 21:38 (UTC+04:00)

Британский аэропорт Гатвик объявил вознаграждение в размере 50 тысяч фунтов стерлингов за информацию о причастных к запуску дронов в воздушной гавани, говорится в сообщении полиции графства Сассекс, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Желающие сообщить информацию должны обратиться в добровольную организацию Crimestoppers, данные будут переданы в аэропорт, отмечает полиция.

Ранее в воскресенье полиция Сассекса отпустила без предъявления обвинений двух задержанных по подозрению в причастности к запуску беспилотников, парализовавших работу лондонского аэропорта Гатвик.

Полиция отказалась раскрывать личности задержанных, так как "если кого-то задерживают в рамках расследования, это не значит, что они виноваты".

Стражи порядка продолжат расследование для установления ответственных за запуск беспилотников.

Также полиция обнаружила поврежденный беспилотный летательный аппарат в северной части Гатвика.

Работа лондонского аэропорт Гатвик несколько раз приостанавливалась из-за беспилотников. Как отмечало руководство аэропорта, речь идет о некой сознательной акции, причем хорошо просчитанной - дроны появлялись в те моменты, когда планировалось открыть взлетно-посадочную полосу. По утверждению полиции Сассекса, инцидент, нарушивший планы более 100 тысяч человек, не связан с терроризмом. На данный момент прием и отправка самолетов возобновлены.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Полиция отпустила задержанных в связи с инцидентом в аэропорту Гатвик
Европа 17:16
В Лондоне задержали подозреваемых в запуске дронов над аэропортом "Гатвик"
Европа 22 декабря 06:30
В Великобритании найден обладатель джекпота в размере £76 млн
Европа 21 декабря 18:31
Международный банк Азербайджана прокомментировал решение Лондонского апелляционного суда
Финансы 21 декабря 11:52
Британия обвинила Китай в хакерских атаках
Европа 20 декабря 22:49
Лондон продолжит сотрудничать с коалицией до полного разгрома ИГ в Сирии
Европа 20 декабря 14:46
Лента новостей
Омар Эльдаров: Благодаря деятельности Президента Ильхама Алиева Баку превратился в центр межкультурного, межцивилизационного и межрелигиозного диалога
Политика 22:02
Названы самые ожидаемые автомобили 2019 года
В мире 21:46
Трамп заявил, что "долго и продуктивно" говорил с Эрдоганом о Сирии
США 21:30
В Национальной арене гимнастики представлено потрясающее шоу "Белоснежка и семь гномов" (ФОТО)
Общество 21:14
Франция сохранит военное присутствие в восточном Средиземноморье
Европа 20:59
Макрон сожалеет о решении США вывести войска из Сирии
Европа 20:29
В Китае сообщили о прогрессе в торговых переговорах с США
Китай 19:58
В Таиланде могут ввести обязательную медстраховку для иностранцев с годовой визой
Другие страны 19:33
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у острова Суматра
Другие страны 19:10