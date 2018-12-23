Аэропорт Гатвик объявил награду за информацию о запустивших дроны

Британский аэропорт Гатвик объявил вознаграждение в размере 50 тысяч фунтов стерлингов за информацию о причастных к запуску дронов в воздушной гавани, говорится в сообщении полиции графства Сассекс, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Желающие сообщить информацию должны обратиться в добровольную организацию Crimestoppers, данные будут переданы в аэропорт, отмечает полиция.

Ранее в воскресенье полиция Сассекса отпустила без предъявления обвинений двух задержанных по подозрению в причастности к запуску беспилотников, парализовавших работу лондонского аэропорта Гатвик.

Полиция отказалась раскрывать личности задержанных, так как "если кого-то задерживают в рамках расследования, это не значит, что они виноваты".

Стражи порядка продолжат расследование для установления ответственных за запуск беспилотников.

Также полиция обнаружила поврежденный беспилотный летательный аппарат в северной части Гатвика.

Работа лондонского аэропорт Гатвик несколько раз приостанавливалась из-за беспилотников. Как отмечало руководство аэропорта, речь идет о некой сознательной акции, причем хорошо просчитанной - дроны появлялись в те моменты, когда планировалось открыть взлетно-посадочную полосу. По утверждению полиции Сассекса, инцидент, нарушивший планы более 100 тысяч человек, не связан с терроризмом. На данный момент прием и отправка самолетов возобновлены.

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