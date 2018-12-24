В Германии арестовали предполагаемого сторонника ИГ

24 декабря 2018 00:12 (UTC+04:00)

Правоохранительные органы в Германии арестовали 18-летнего жителя Гамбурга, который, предположительно, является сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Welt.

По информации издания, в социальных сетях молодой человек призывал вступать в ИГ. Кроме того, он призывал к совершению насилия в отношении полицейских.

Отмечается, что во время обыска в квартире подозреваемого были изъяты улики, которые в настоящее время изучаются. Других подробностей не приводится.

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