Штайнмайер пожелал немцам в 2019 году решать споры путем корректного диалога

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер привал соотечественников в наступающем году не сторониться споров друг с другом и уважать другую точку зрения, в противном случае в обществе может произойти раскол. Текст рождественского обращения распространила в понедельник пресс-служба главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По мнению президента, гражданам нужно учиться спорить "без пены у рта", и учиться "терпеть различия" друг друга. "Говорите с людьми, которые не разделяют ваше мнение", - призвал он. "Давайте позаботимся о том, чтобы наше общество поддерживало диалог", - отметил Штайнмайер.

"Мы видим, что бывает, когда слои общества удаляются друг от друга, когда одна сторона не может спокойно говорить с другой. Горящие баррикады в Париже, глубокие политические траншеи в США, обеспокоенность в Великобритании в преддверии Brexit, вызовы для Европы, связанные с Венгрией, Италией. Мы, находясь в центре Европы, разумеется, тоже не застрахованы от такого развития событий", - говорится в тексте обращения.

Видеоверсия будет транслироваться по немецким телеканалам вечером понедельника. По сложившейся в ФРГ традиции, перед Рождеством с обращением выступает президент, а перед Новым годом - канцлер.

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