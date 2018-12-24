Штайнмайер пожелал немцам в 2019 году решать споры путем корректного диалога

24 декабря 2018 07:22 (UTC+04:00)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер привал соотечественников в наступающем году не сторониться споров друг с другом и уважать другую точку зрения, в противном случае в обществе может произойти раскол. Текст рождественского обращения распространила в понедельник пресс-служба главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По мнению президента, гражданам нужно учиться спорить "без пены у рта", и учиться "терпеть различия" друг друга. "Говорите с людьми, которые не разделяют ваше мнение", - призвал он. "Давайте позаботимся о том, чтобы наше общество поддерживало диалог", - отметил Штайнмайер.

"Мы видим, что бывает, когда слои общества удаляются друг от друга, когда одна сторона не может спокойно говорить с другой. Горящие баррикады в Париже, глубокие политические траншеи в США, обеспокоенность в Великобритании в преддверии Brexit, вызовы для Европы, связанные с Венгрией, Италией. Мы, находясь в центре Европы, разумеется, тоже не застрахованы от такого развития событий", - говорится в тексте обращения.

Видеоверсия будет транслироваться по немецким телеканалам вечером понедельника. По сложившейся в ФРГ традиции, перед Рождеством с обращением выступает президент, а перед Новым годом - канцлер.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Иране опровергли информацию о запрете Mahan Air в ФРГ
Общество 07:53
В Германии арестовали предполагаемого сторонника ИГ
Европа 00:12
Посол США в Германии обеспокоен антиамериканской риторикой в журнале Der Spiegel
США 22 декабря 14:29
Дортмундская "Боруссия" обыграла одноименный клуб из Мёнхенгладбаха в чемпионате Германии
Спорт 22 декабря 01:44
Узбекская крафтовая пивоварня импортирует сырьё из Европы и планирует развивать пивную культуру (Эксклюзив)
Бизнес 21 декабря 16:08
Германия выделит Грузии €500 тыс. на развитие оборонной сферы
Европа 21 декабря 14:29
Лента новостей
Турция продолжает стягивать военных и технику на границу с Сирией
Турция 08:11
В Иране опровергли информацию о запрете Mahan Air в ФРГ
Общество 07:53
Число погибших от цунами в Индонезии достигло 281 (Обновлено)
Другие страны 06:49
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Японии
Другие страны 06:25
CNN: Указ о выводе американских войск из Сирии уже подписан
США 05:23
США призвали Венесуэлу уважать международное право
Другие страны 04:51
Неизвестный на машине протаранил стену церкви в Огайо
США 04:14
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,5
Другие страны 03:45
Трамп поручил Помпео сообщить Мэттису, что его отправят в отставку раньше срока
США 03:29