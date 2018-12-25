Британские власти могут развернуть по всей стране средства противодействия беспилотникам

Власти Великобритании имеют возможность развернуть по всей стране средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами после инцидента, на прошлой неделе парализовавшего работу аэропорта Гатвик. Об этом в своем Twitter написал в понедельник вечером заместитель главы британского МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Широкая распространенность подобных устройств в сочетании с трудностями применения военных средств противодействия [беспилотникам] в гражданской среде означает, что легких решений нет, - указал он. - Однако могу сказать, что сейчас мы обладаем возможностью развернуть по всему Соединенному Королевству средства обнаружения [беспилотников] для борьбы с этой угрозой".

Уоллес также выразил уверенность в том, что полиции удастся найти тех, кто спровоцировал транспортный коллапс в Гатвике, затронувший больше 1 тыс. рейсов и 140 тыс. пассажиров. Суммарное вознаграждение, объявленное за информацию, которая поможет поймать преступников, сейчас составляет £60 тыс. (больше 5,2 млн рублей).

Гатвик прекратил работу вечером 19 декабря в связи с сообщениями о появлении двух беспилотников над взлетно-посадочной полосой (ВПП). Самолеты, уже летевшие в аэропорт, были перенаправлены в воздушные гавани других городов Великобритании и Европы. 20 декабря аэропорт не работал вообще и возобновил прием и отправку самолетов только в пятницу утром в ограниченном режиме. За год Гатвик, расположенный в 46 км к югу от Лондона, обслуживает более 45 млн пассажиров и до прошлого года считался самой оживленной в мире воздушной гаванью с одной ВПП.