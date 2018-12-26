Маркировка продуктов с ГМО в странах ЕАЭС с 26 декабря становится обязательной

26 декабря 2018 11:36 (UTC+04:00)

Продукты с содержанием генно-модифицированных организмов (ГМО) начиная с 26 декабря должны маркироваться специальным знаком. Об этом говорится в техрегламенте "Пищевая продукция в части ее маркировки", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно требованиям документа, знак наносится на упаковку, если содержание ГМО в продукте превышает 0,9%. Надпись "ГМО" должна находиться рядом с единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС и соответствовать по форме и размеру этому знаку. Переходной период для адаптации бизнеса к новым правилам составляет полтора года. В течение этого времени допускаются производство и выпуск в обращение на территории ЕАЭС продуктов, полученных с применением ГМО, в соответствии с прежними требованиями в части маркировки.

Как сообщили в Роскачестве, в прошлом году в России на наличие ГМО было исследовано более 26 тыс. образцов продукции и в 17 из них эксперты обнаружили генно-модифицированные организмы. По словам заместителя главы Роскачества Елены Сарацевой, в России можно применять только те генетически модифицированные растения, которые прошли процедуру государственной регистрации, в том числе были проверены с точки зрения безопасности. "Их немного. Это кукуруза, соя, рис и сахарная свекла", - отметила она.

Кроме того, как напомнили в Роскачестве, в России массовое возделывание ГМ сельхозкультур находится под запретом. Исключение составляют лишь научные эксперименты.

Говоря о маркировке продуктов с ГМО, в Роскачестве отметили, что аналогичные пороговые значения действуют и в странах Евросоюза, в частности, в Германии. При этом пока у ученых нет однозначного и твердого ответа на вопросы о вреде или пользе всех генно-модифицированных организмов. Некоторые из них полагают, что вероятность риска при потреблении такой продукции невысока. Однако, как подчеркнули в Роскачестве, последние соцопросы показывают, что три четверти россиян считают генно-модифицированные продукты крайне опасными для организма.

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