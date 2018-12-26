В Германии заявили о преждевременности констатации победы над ИГ

26 декабря 2018 19:29 (UTC+04:00)

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен опровергла слова президента США Дональда Трампа о победе над ИГ, заявив в беседе с изданием Rheinische Post, что эта террористическая организация не уничтожена до конца, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Трамп ранее заявил о победе над ИГ в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции.

"В кругу союзников существует единое мнение относительно того, что, к сожалению, ИГ еще не полностью побеждена", - заявила фон дер Ляйен изданию, часть материала которого размещена на Presse Portal.

В связи с решением о выводе американских войск из Сирии министр отметила, что Вашингтон до сих пор никому не разъяснил свои дальнейшие планы.

"Мы также поддерживаем многие дружественные европейские нации и государства мусульманского мира, которые хотят окончательно предотвратить возрождение террора ИГ", - отметила фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что "по-прежнему есть потребность в заправке истребителей союзников и разведывательных снимках наших Tornado, в особенности укрытий ИГ в обширном районе иракской пустыни".

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