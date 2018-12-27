В Германии недовольный рождественскими подарками ребенок вызвал полицию

27 декабря 2018 05:33 (UTC+04:00)

Девятилетнему мальчику из немецкого города Цетель на северо-западе страны не понравились его подарки на Рождество, и он вызвал полицию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал NDR.

Отмечается, что полицейские прибыли по вызову в дом, где их ждал очень сердитый мальчик. Правоохранители сравнили его список желаемых подарков с тем, что лежало под рождественской елкой, но не нашли ни одного совпадения.

В конце концов полицейским удалось прекратить ссору между мальчиком и его семьей. Они объяснили ему, что Санта-Клаус, очевидно, в силу своего возраста мог перепутать подарки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии
США 05:49
В Германии заявили о преждевременности констатации победы над ИГ
Европа 26 декабря 19:29
В Германии заявили, что "Северный поток - 2" не сделает ЕС односторонне зависимым от РФ
Европа 26 декабря 09:56
Двадцать человек пострадали при столкновении конных повозок в Баварии
Европа 25 декабря 22:47
В Германии действуют "врачи на колесах"
Европа 24 декабря 16:37
Израиль требует от Германии прекратить финансировать Еврейский музей
Израиль 24 декабря 09:59
Лента новостей
GECF: «Южный газовый коридор» обеспечивает большую интеграцию газовой инфраструктуры (Эксклюзив)
Энергетика 07:00
В Японии казнили двух человек
Другие страны 06:19
Цена нефти Brent превысила $55 (Обновлено)
Энергетика 06:01
Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии
США 05:49
Боевики обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
Арабские страны 05:00
В Колумбии восемь человек погибли в ДТП с автобусом
Другие страны 04:29
Нетаньяху будет присутствовать на инаугурации избранного президента Бразилии
Израиль 03:52
Биржи США в среду выросли на 5-5,8%
Бизнес 03:33
Трамп заявил, что не будет торопиться с выбором нового главы Пентагона
США 03:14