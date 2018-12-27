Министр обороны Великобритании обеспокоен участием Huawei во внедрении связи 5G в стране

Британский министр обороны Гэвин Уильямсон серьезно обеспокоен вовлечением китайской телекоммуникационной компании Huawei в развертывании сети стандарта 5G в Великобритании. Об этом в четверг сообщила газета The Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я испытываю серьезную, очень глубокую обеспокоенность по поводу обеспечения Huawei сетевой связи 5G в Великобритании, - приводит издание слова главы британского ведомства. - Нам стоит отнестись к этому очень серьезно".

"Нам необходимо взглянуть на то, что делают такие [наши] партнеры, как Австралия и США, чтобы убедиться, что они обеспечивают максимальную безопасность сети стандарта 5G, а также нам нужно признать тот факт, что, как недавно выяснилось, Китай иногда предпринимает злонамеренные действия", - заявил Уильямсон.

20 декабря министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант обвинил власти Китая в кибератаках против Великобритании и дружественных ей государств. По его словам, кибератаки были направлены на получение доступа к коммерческим тайнам и нацелены против экономик разных стран по всему миру.

В ноябре стало известно, что правительство Новой Зеландии отказалось от использования оборудования Huawei для создания сети мобильной связи стандарта 5G. В августе запрет на ввоз этой телекоммуникационной компанией оборудования для планировавшегося создания на континенте сети стандарта 5G ввела Австралия. Ранее свой рынок для продукции Huawei по большей части закрыли США, исходя из соображений национальной безопасности.

Huawei является одним из ведущих китайских производителей смартфонов, в 2017 году его чистая прибыль составила 47,5 млрд юаней (более $7,5 млрд). По данным газеты The Wall Street Journal, Huawei является лидирующим в мире поставщиком технологий, поддерживающих 5G. Ожидается, что внедрение 5G повысит скорость передачи информации до одного гигабайта в секунду, что в 20-50 раз быстрее существующих стандартов передачи данных.

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