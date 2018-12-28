Instagram протестировал функцию горизонтального скроллинга ленты

28 декабря 2018 00:36 (UTC+04:00)

Пользователи социальной сети Instagram в четверг обнаружили, что стандартный интерфейс приложения с вертикальным скроллингом изменился на горизонтальный. Как сообщило агентство Reuters, многие пользователи остались недовольны нововведением, сравнивая нововведение с интерфейсом социальной сети Snapchat, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Позже генеральный директор сервиса Адам Моссери опроверг информацию об изменении в отображении ленты.

"Это должен был быть маленький тест, который случайно вышел за рамки. Сейчас все должно исправиться. Если вы все еще видите [горизонтальный скроллинг], просто перезапустите приложение. Счастливых праздников!", - написал Моссери.

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