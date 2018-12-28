В Чехии вооруженный грабитель захватил в банке восемь заложников

Вооруженный грабитель, совершивший в пятницу нападение на один из банков в городе Пршибраме на юго-западе Чехии, захватил в качестве заложников 9 клиентов банка, но одного позднее отпустил, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщила журналистам представитель полиции Моника Шиндлова.

"По нашим данным, никто из задерживаемых людей не пострадал", - сказала Шиндлова. По ее словам, район оцеплен полицией, идут переговоры с грабителем.

Шиндлова отметила, что грабитель, которому около 28 лет, хочет передать какую-то информацию для органов правопорядка.

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