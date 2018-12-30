В Германии задержали выходца из Сирии, подозреваемого в подготовке теракта

Полиция немецкого города Майнц задержала выходца из Сирии, подозреваемого в подготовке теракта, предполагается его связь с четырьмя ранее задержанными в Роттердаме. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Zeit.

Как пишет издание, полиция задержала 26-летнегого сирийца в квартире в Майнце. Там также прошли обыски. Полиция работала в координации с правоохранительными органами Нидерландов.

В воскресенье задержанный предстанет перед судьей. Кроме того, высшему суду Кобленца предстоит решить вопрос о его экстрадиции в Нидерланды.

Ранее сообщалось, что полиция в голландском Роттердаме задержала по подозрению в причастности к террористической деятельности четырех человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.