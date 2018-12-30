Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер обвинил лидеров стран ЕС в лицемерии в вопросе усиления охраны внешних границ сообщества и укрепления европейского пограничного агентства Frontex. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС его высказывания приводятся в опубликованном в воскресенье интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

"Все главы государств и правительств стран ЕС уже на протяжении более двух лет требуют улучшения охраны внешних границ, - отметил Юнкер. - И внезапно сейчас многие засомневались". "То [по их мнению] это вмешательство в национальный суверенитет, то все развивается слишком быстро, и цифры слишком высоки. Это вопиющее лицемерие", - сказал глава ЕК.

"Так Европа не может работать, мы должны быстро действовать, с тем чтобы действительно взять под контроль внешние границы ЕС", - подчеркнул он.

В сентябре Еврокомиссия предложила предоставить в распоряжение Frontex до 2020 года постоянный резервный контингент численностью 10 тыс. человек. Это примерно на 8,5 тыс. человек больше, чем сейчас. В ряде стран критически отнеслись к таким планам.

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