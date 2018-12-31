Безопасность в Париже в новогоднюю ночь будут обеспечивать 12 тыс. полицейских

31 декабря 2018 16:17 (UTC+04:00)

Префектура полиции Парижа выделяет 12 тыс. полицейских и жандармов на обеспечение порядка во французской столице в новогоднюю ночь. Kак передаёт Trend со ссылкой на ТАСС oб этом представитель префектуры сообщил в понедельник телеканалу BFM.

Наибольшее внимание будет уделено Елисейским Полям, где в районе Триумфальной арки за час до полуночи начнется лазерное шоу, которое завершится фейерверком. По данным Жанны д'Отсер, мэра восьмого округа Парижа, к которому относится этот район, на Елисейских Полях "ожидается не менее 300-400 тыс. человек". Мэр при этом назвала "истинно катастрофическими" последствия для коммерческой сети семи дней протеста, прошедших с середины ноября на Елисейских Полях. "Очень надеюсь, что мы сможем теперь создать образ подлинно праздничного, веселого Парижа", - подчеркнула она.

"Желтые жилеты" три дня назад заявили, что придут на Елисейские Поля в новогоднюю ночь. Ожидается, что в восьмой по счету акции протеста "желтых жилетов" в Париже примут участие более 8 тыс. человек.

В этой связи префектурой полиции столицы уделяется особое внимание обеспечению безопасности в этом районе. Так, движение автомашин по Елисейским Полям будет прекращено полицией уже в 16 часов (18:00 мск). С 22 часов (00:00 мск) будут оцеплены районы Эйфелевой башни, расположенных рядом с ней Марсова поля и площади Трокадеро. Все входящие в эти зоны будут досматриваться, категорически запрещено проносить пиротехнические средства и спиртное, любые предметы, которые возможно использовать как оружие.

По данным телеканала BFM, будет укреплена и юридическая составляющая сил правопорядка - выделено большое число следователей, которые смогут оперативно оформлять все документы на задержанных и помещенных под стражу лиц. Также принимаются меры к тому, чтобы повысить мобильность и быстроту реагирования сил полиции и жандармерии, развернутых на территории Парижа.

В целом в стране, как сообщило в воскресенье МВД Франции, в новогоднюю ночь будет мобилизовано более 140 тыс. сотрудников сил правопорядка. Особое внимание уделяется городам, где в предыдущие недели проходили бурные манифестации "желтых жилетов" - это Марсель, Тулуза, Бордо и ряд других.

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