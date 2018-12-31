Первый кандидат в президенты Украины подал документы в ЦИК

Первый кандидат в президенты Украины подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации. Им стал бывший министр экологии и природных ресурсов, юрист Игорь Шевченко, передает в понедельник агентство УНН.

"В 9.00 (10.00 мск) в Центрально-избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом в президенты подал первый кандидат. Им стал самовыдвиженец Игорь Шевченко", - говорится в сообщении.

Избирательная кампания по выборам главы государства официально стартовала на Украине в канун Нового года. В этот же день начинается выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Она продлится до 3 февраля 2019 года.

Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая уже заявила о намерении участвовать в предвыборной гонке. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не объявил о желании баллотироваться на второй срок. Однако, по мнению экспертов, уровень недовольства Порошенко продолжает расти, что ставит под сомнение его выход даже во второй тур голосования.

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