Макрон в новогоднем обращении затронул тему реформ

1 января 2019 02:19 (UTC+04:00)

Результат реформ не может быть мгновенным, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В своей речи французский лидер отметил, что в 2018 году правительство и премьер-министр Эдуар Филипп сделали много для страны, упомянув проводимые реформы в разных областях. "Результат не может быть мгновенным. И нетерпение, которое я разделяю, не может оправдать никакой отказ", - сказал Макрон, обращение которого транслировали французские телеканалы.

Он подчеркнул, что правительство в следующие месяцы должно будет продолжить эту работу, чтобы создать рамки для этих реформ в повседневной жизни.

"Мы также знали большой раскол и разразившийся гнев, который идет издалека, гнев против несправедливости, гнев против иногда непонятной глобализации, гнев против административной системы, которая стала очень сложной … гнев против глубоких изменений ... Этот гнев, как бы он ни был избыточен, на мой взгляд, говорит об одном: мы не отступили", - отметил Макрон.

"Наша страна хочет построить лучшее будущее, основанное на нашей способности изобретать новое и быть вместе. Это, на мой взгляд, урок 2018 года ", - сказал президент Франции.

С середины ноября по всей Франции проходят масштабные протесты стихийно образовавшегося движения "желтых жилетов". Первоначальными требованиями протестующих было снижение цен на бензин и повышение покупательской способности, затем к ним прибавился ряд других. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава МВД Франции заявил, что "желтые жилеты" хотят устроить беспорядки на Новый год
Европа 31 декабря 2018 20:59
Безопасность в Париже в новогоднюю ночь будут обеспечивать 12 тыс. полицейских
Европа 31 декабря 2018 16:17
В Париже загорелись несколько машин
Европа 30 декабря 2018 01:23
Около 12 тысяч человек приняли участие в протестах во Франции
Европа 29 декабря 2018 23:25
Во Франции родился редкий кенгуру-альбинос
Европа 28 декабря 2018 12:29
AFP: Знакомого совершивших теракт во Франции братьев Куаши доставили в прокуратуру
Европа 27 декабря 2018 12:21
Лента новостей
Сбивший в Токио восемь пешеходов мужчина заявил, что "совершил теракт"
Другие страны 01:55
Пошлина на экспорт нефти из России понижается в 1,5 раза
Россия 01:37
В Москве подорожают тарифы на воду и газ
Россия 01:33
Президент Ильхам Алиев: Я и дальше буду стараться делать все возможное для развития Азербайджана, его усиления, повышения благосостояния народа
Политика 01:00
Президент Ильхам Алиев: В мире возрастают напряженность, риски, угрозы, Азербайджан же является пространством стабильности
Политика 00:41
Президент Ильхам Алиев: В 2018 году Азербайджан добился серьезных позиций в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта
Политика 00:27
Президент Ильхам Алиев: 2018 год был успешным для Азербайджана
Политика 31 декабря 2018 23:55
Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать бомбу в аэропорту Амстердама (Обновлено)
Европа 31 декабря 2018 23:41
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в праздничном мероприятии в воинской части СГБ (ФОТО)
Политика 31 декабря 2018 23:17