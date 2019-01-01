Макрон в новогоднем обращении затронул тему реформ

Результат реформ не может быть мгновенным, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В своей речи французский лидер отметил, что в 2018 году правительство и премьер-министр Эдуар Филипп сделали много для страны, упомянув проводимые реформы в разных областях. "Результат не может быть мгновенным. И нетерпение, которое я разделяю, не может оправдать никакой отказ", - сказал Макрон, обращение которого транслировали французские телеканалы.

Он подчеркнул, что правительство в следующие месяцы должно будет продолжить эту работу, чтобы создать рамки для этих реформ в повседневной жизни.

"Мы также знали большой раскол и разразившийся гнев, который идет издалека, гнев против несправедливости, гнев против иногда непонятной глобализации, гнев против административной системы, которая стала очень сложной … гнев против глубоких изменений ... Этот гнев, как бы он ни был избыточен, на мой взгляд, говорит об одном: мы не отступили", - отметил Макрон.

"Наша страна хочет построить лучшее будущее, основанное на нашей способности изобретать новое и быть вместе. Это, на мой взгляд, урок 2018 года ", - сказал президент Франции.

С середины ноября по всей Франции проходят масштабные протесты стихийно образовавшегося движения "желтых жилетов". Первоначальными требованиями протестующих было снижение цен на бензин и повышение покупательской способности, затем к ним прибавился ряд других. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

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