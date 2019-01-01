Уэли Маурер вступил в должность президента Швейцарии

Министр финансов Швейцарии Уэли Маурер вступил во вторник в должность президента страны. На этом посту он будет работать, согласно конституции страны, в течение всего 2019 года без отрыва от выполнения своих министерских обязанностей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Мауреру, уроженцу городка Ветцикон в кантоне Цюрих, 1 декабря исполнилось 68 лет. Он родился в крестьянской семье, получил федеральный диплом бухгалтера, с 1994 по 2008 год возглавлял Ассоциацию фермеров кантона Цюрих. В Федеральный совет (правительство) был избран в 2008 году: сначала возглавлял министерство обороны, защиты населения и спорта, а с 2016 года - министерство финансов, в 2013 году занимал пост президента страны, в 2012 и 2018 годах был вице-президентом. С 1996 по 2008 год был председателем правоконсервативной Швейцарской народной партии (ШНП), крупнейшей в стране.

Смена на политическом олимпе альпийской республики не приведет к изменению внутренней и внешней политики страны. В Швейцарии президент не является главой государства, это прерогатива Федерального совета (правительства), реализуемая коллективно. Президент избирается на год из числа членов правительства на основе ротации, он председательствует на заседаниях кабинета, при равенстве голосов его мнение становится решающим. Он также принимает посещающих с визитами Швейцарию глав иностранных государств, представляет страну за рубежом, выступает с обращениями к гражданам по случаю праздников.

Важнейшей внешнеполитической задачей Берна в 2019 году станет урегулирование разногласий в отношениях с Евросоюзом, касающихся заключения рамочного соглашения по институционным вопросам. Федеральный совет 7 декабря отложил окончательное решение до весны, чтобы провести консультации с политическими партиями и экономическими кругами. В Швейцарии немало критиков сближения с ЕС. В частности, входящая в четырехпартийную правящую коалицию ШНП, которую представляет в правительстве Маурер, решительно выступает за ограничение трудовой миграции из стран ЕС, что категорически неприемлемо для Брюсселя.

Маурер будет выполнять президентские полномочия в год парламентских выборов, намеченных на 20 октября.

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