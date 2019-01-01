В Страсбурге восемь человек пострадали от петард, сообщили СМИ

1 января 2019 14:17 (UTC+04:00)

Восемь человек, получившие травмы от разрыва петард во время празднования Нового года в Страсбурге, госпитализированы в местную больницу. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Voix du Nord со ссылкой на медицинское учреждение.

Большинство пациентов в возрасте от 5 до 32 лет доставлены в больницу с ожогами, травмами рук, головы, тела, у нескольких человек наблюдалась временная глухота. Как сообщил представитель медицинского учреждения Филипп Ливарно, у двух человек не хватало нескольких пальцев.

"В обоих случаях это были петарды, которые не продаются в магазинах: одна, предположительно, из Польши, была куплена у продавца, торгующего незаконно, вторая была изготовлена кустарным способом", - заявил он.

Как отмечает издание, по сравнению с прошлым годом число травм из-за неосторожного обращения с пиротехникой в городе сократилось – тогда по итогам празднования власти зафиксировали 29 подобных случаев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Во Франции эвакуировали двух посетителей, заблокированных на аттракционе
Европа 08:33
Макрон в новогоднем обращении затронул тему реформ
Европа 02:19
Глава МВД Франции заявил, что "желтые жилеты" хотят устроить беспорядки на Новый год
Европа 31 декабря 2018 20:59
Безопасность в Париже в новогоднюю ночь будут обеспечивать 12 тыс. полицейских
Европа 31 декабря 2018 16:17
В Париже загорелись несколько машин
Европа 30 декабря 2018 01:23
Около 12 тысяч человек приняли участие в протестах во Франции
Европа 29 декабря 2018 23:25
Лента новостей
Рынок ИКТ Азербайджана: ключевые события 2018 года
ИКТ 14:25
Бельгия на два года стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН
Европа 14:18
Китай строит крупнейшую в мире систему оповещения о землетрясениях - СМИ
Китай 13:17
SOCAR завершит сделку по покупке турецких активов EWE в I квартале 2019 года - источник
Экономика 12:32
На Филиппинах число погибших из-за ливней и оползней увеличилось до 75
Другие страны 12:09
Тело восьмого погибшего обнаружено при разборе завалов в Магнитогорске
Россия 11:31
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Турции
Турция 11:01
Трамп назвал 2018-й годом "исторических достижений"
США 10:43
Текущее состояние газотранспортных проектов Туркменистана на декабрь-2018
Энергетика 10:43