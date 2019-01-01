В Страсбурге восемь человек пострадали от петард, сообщили СМИ

Восемь человек, получившие травмы от разрыва петард во время празднования Нового года в Страсбурге, госпитализированы в местную больницу. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Voix du Nord со ссылкой на медицинское учреждение.

Большинство пациентов в возрасте от 5 до 32 лет доставлены в больницу с ожогами, травмами рук, головы, тела, у нескольких человек наблюдалась временная глухота. Как сообщил представитель медицинского учреждения Филипп Ливарно, у двух человек не хватало нескольких пальцев.

"В обоих случаях это были петарды, которые не продаются в магазинах: одна, предположительно, из Польши, была куплена у продавца, торгующего незаконно, вторая была изготовлена кустарным способом", - заявил он.

Как отмечает издание, по сравнению с прошлым годом число травм из-за неосторожного обращения с пиротехникой в городе сократилось – тогда по итогам празднования власти зафиксировали 29 подобных случаев.

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