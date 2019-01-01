В Германии четыре человека пострадали при наезде автомобиля

Четыре человека пострадали в городе Ботроп в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии в результате наезда автомобиля, совершенного 50-летним водителем, предположительно, из-за враждебного отношения к иностранцам. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство DPA.

Как заявили агентству в полиции и прокуратуре города, следователи исходят из того, что речь идет о "целенаправленной атаке, которая, возможно, совершена из-за ксенофобских убеждений водителя", есть "сведения о психическом заболевании" нарушителя. Он задержан.

Уточняется, что мужчина совершил наезд на группу пешеходов вскоре после встречи Нового года в центре Ботропа. В группе находились граждане Сирии и Афганистана. Затем мужчина попытался совершить наезд на автобусную остановку.

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