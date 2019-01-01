В Германии четыре человека пострадали при наезде автомобиля

1 января 2019 18:26 (UTC+04:00)

Четыре человека пострадали в городе Ботроп в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии в результате наезда автомобиля, совершенного 50-летним водителем, предположительно, из-за враждебного отношения к иностранцам. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство DPA.

Как заявили агентству в полиции и прокуратуре города, следователи исходят из того, что речь идет о "целенаправленной атаке, которая, возможно, совершена из-за ксенофобских убеждений водителя", есть "сведения о психическом заболевании" нарушителя. Он задержан.

Уточняется, что мужчина совершил наезд на группу пешеходов вскоре после встречи Нового года в центре Ботропа. В группе находились граждане Сирии и Афганистана. Затем мужчина попытался совершить наезд на автобусную остановку.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Сирии
Турция 30 декабря 2018 17:47
В Германии задержали выходца из Сирии, подозреваемого в подготовке теракта
Европа 30 декабря 2018 00:55
В Германии неизвестный попытался проникнуть на территорию аэропорта на автомобиле
Европа 29 декабря 2018 21:41
В Германии выдвинули обвинения против предполагаемой террористки ИГ
Европа 28 декабря 2018 19:15
Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии
США 27 декабря 2018 05:49
В Германии недовольный рождественскими подарками ребенок вызвал полицию
Европа 27 декабря 2018 05:33
Лента новостей
В Индии женщины выстроились в шеренгу длиной 620 км ради равенства
Другие страны 19:26
В США водитель чудом спасся от столкновения с поездом (ВИДЕО)
США 18:40
Основные события 2018 года в Турции
Точка зрения 18:14
Умер индийский актер Кадер Кхан - СМИ
Другие страны 17:18
В Индии грузовик въехал в хижину, погибли семь человек
Другие страны 16:30
Власти Южной Кореи приветствовали новогоднее обращение Ким Чен Ына
Другие страны 16:16
Завтра в Баку в основном без осадков
Общество 15:38
Индия и Пакистан обменялись списками ядерных объектов
Другие страны 15:29
Рынок ИКТ Азербайджана: ключевые события 2018 года
ИКТ 14:25