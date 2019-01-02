Мэй заявила, что в 2019 году Великобритания откроет новую главу в своей истории

Великобритания откроет в 2019 году в связи с предстоящим выходом из Евросоюза новую главу в своей истории. Об этом заявила в понедельник в праздничной предновогодней речи премьер-министр Британии Тереза Мэй, текст выступления которой распространила ее канцелярия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Новый год - это время, чтобы заглянуть вперед, и в 2019 году Соединенное Королевство откроет новую главу", - сказала Мэй.

В своем выступлении премьер не преминула защитить резко критикуемую ее оппонентами сделку по условиям Brexit, которую она и ее доверенные лица согласовали с властями ЕС и которая будет в ближайшее время вынесена на рассмотрение Палаты общин. Мэй также отметила, что этот документ отражает чаяния британцев, обозначенные на общенациональном референдуме 2016 года о дальнейшем членстве страны в ЕС.

"Соглашение по Brexit, о котором я договорилась, реализует волю британского народа, выраженную при голосовании, и в течение ближайших нескольких недель парламентариям предстоит принять важное решение. Если парламент поддержит сделку, то Великобритания сможет преодолеть кризис", - заявила глава кабинета министров.

Мэй пообещала, что поддержка парламентом сделки по Brexit позволит сконцентрировать энергию правительства на укреплении национальной экономики и на открытии новых рынков для британских компаний. Премьер добавила, что это позволит создать новые рабочие места и новые возможности для бизнеса, активизировать возведение нового жилья с целью как можно ближе подойти к реализации цели обеспечения каждой семьи собственным домом или квартирой, со временем достичь рекордных инвестиций в сферу здравоохранения и трансформировать в сторону большей доступности систему технического образования.

"Мы введем в действие новую иммиграционную систему, основанную на навыках, чтобы заменить ею свободу передвижения [рабочей силы внутри ЕС]", - также пообещала британский премьер, напомнив тем самым о главной цели сторонников Brexit - защите национального рынка труда от неконтролируемого наплыва рабочей силы из стран ЕС.

При этом Мэй признала, что "референдум 2016 года обострил разногласия" в британском обществе, вызванные совершенно разным видением дальнейших отношений страны с континентальной Европой. "2019 год может стать тем периодом, в течение которого мы оставим в стороне наши разногласия и вместе продвинемся вперед к новым крепким взаимоотношениям с нашими европейскими соседями и с внешним миром в качестве страны, ориентированной на глобальные торговые отношения", - отметила она.

По словам премьера, 2018 год войдет в историю Великобритании как время рекордно низких уровней безработицы и бедности, а также как первый за много лет период сокращения объема государственного долга.

"В этом году Великобритания добилась многого. Уровень занятости находится на рекордно высоком уровне, началось первое устойчивое падение нашего долга на протяжении жизни целого поколения, а число людей, живущих в условиях абсолютной бедности, является рекордно низким", - сказала глава британского правительства, подводя социально-экономические итоги своего правления в ушедшем году.

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