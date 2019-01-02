Во французской Руане разогнали акцию "желтых жилетов" у нефтебазы

2 января 2019 16:13 (UTC+04:00)

Правоохранительные органы в среду разогнали около 40 участников движения "желтых жилетов", которые устроили акцию у нефтебазы неподалеку от французского города Руан, сообщает радиостанция France Bleu со ссылкой на директора кабинета префекта департамента Приморская Сена Бенуа Лемэр, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Участники движения протестовали с ночи, блокируя грузовики. Лемэр в своем заявлении отметил, что разводить огонь перед нефтебазой - крайне опасно.

"Это безответственные действия, особенно в этом случае... Если блокада мешает общественному порядку и безопасности, силы правопорядка вмешиваются", - заявил директор кабинета префекта.

Акции протеста "желтых жилетов" начались в середине ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. На протесты во Франции также выходили студенты

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Путин и Макрон обсудили сирийское урегулирование
Россия 17:00
Опрос: Больше французов стали выступать за продолжение протестов
Европа 09:43
В Страсбурге восемь человек пострадали от петард, сообщили СМИ
Европа 1 января 14:17
Во Франции эвакуировали двух посетителей, заблокированных на аттракционе
Европа 1 января 08:33
Макрон в новогоднем обращении затронул тему реформ
Европа 1 января 02:19
Глава МВД Франции заявил, что "желтые жилеты" хотят устроить беспорядки на Новый год
Европа 31 декабря 2018 20:59
Лента новостей
Путин и Макрон обсудили сирийское урегулирование
Россия 17:00
В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
Арабские страны 16:45
Свыше 300 тыс. автовладельцев Германии присоединились к иску против Volkswagen
Европа 16:31
У побережья Китая затонуло тайваньское грузовое судно
Китай 16:00
В Азербайджане 75% детей в возрасте пяти лет привлечены к дошкольной подготовке
Общество 15:58
Число погибших в результате ЧП в Магнитогорске возросло до 20
Россия 15:44
Узбекистан отменил выездные визы
Узбекистан 15:25
Нефть марки Brent подешевела до 53,2 доллара за баррель
Энергетика 15:20
Управление оросительной системы Загатальского района объявило тендер
Тендеры 15:16