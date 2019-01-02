МВД Германии рассматривает возможность санкций против мигрантов, скрывающих свою личность

2 января 2019 17:56 (UTC+04:00)

МВД Германии рассматривает возможность санкций против мигрантов, скрывающих свою личность, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Министерство внутренних дел ФРГ рассматривает возможность введения санкций против тех мигрантов, которые скрывают свою личность. Об этом сообщил в среду изданию Focus Online парламентский статс-секретарь в МВД Германии Штефан Майер.

"Мы хотим быть строже, прежде всего в вопросах сокрытия данных о личности, - сказал он. - С тем, кто постоянно отказывается сотрудничать при получении заменяющего паспорт документа или при установлении личности, следует значительно хуже обращаться, что касается предоставления правового статуса пребывания или обеспечения социальной помощью".

Примерно половина прибывших за последнее время в ФРГ просителей убежища не смогла предоставить документы, удостоверяющие личность. В декабре кабмин ФРГ принял закон, предусматривающий, что пройти профподготовку и получить работу в Германии может лишь тот беженец, который предпринял необходимые усилия для того, чтобы власти установили его личность.

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