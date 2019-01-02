Греция получила первую партию СПГ из США

Первую партию сжиженного природного газа доставили в Грецию из США, он перекачан в новый, недавно запущенный резервуар станции СПГ Реветуса, сообщила компания-оператор греческой национальной газотранспортной системы DESFA, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Первый груз из США доставил в воскресенье, 30 декабря 2018 года, недавно построенный танкер для перевозки СПГ Maria Energy греческой компании Tsakos. В первой партии 168 тысяч кубометров СПГ (или 1 772 400 МВтч), закупленного в соответствии с соглашением между греческой газовой компанией DEPA и американской CHENIERE, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в первой партии будет около 150 тысяч кубометров.

"Это первый груз американского СПГ из сланцевого газа, импортируемого Грецией и доставленного из нового терминала CHENIERE в городе Корпус-Кристи, штат Техас, в терминал DESFA в Реветусе, в третий резервуар емкостью 95 тысяч кубометров, который недавно был открыт министром окружающей среды и энергетики", - отметила компания.

Перекачка такого объема газа занимает более суток.

"Реветуса открывает путь для новых перспектив поставок газа, и диверсификации источников поставок, и надежности поставок в Юго-Восточную Европу, что делает Грецию основным газотранспортным центром в регионе",- заявила DESFA. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время визита в США в октябре 2017 года и переговоров с президентом Дональдом Трампом заявил, что Греция намерена закупить американский СПГ.

Сообщение о первой поставке появилось 13 декабря 2018 года и совпало с началом стратегического диалога США и Греции.

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