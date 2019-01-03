Представителя "желтых жилетов" Эрика Друэ задержали в Париже

Французская полиция задержала в среду одного из представителей движения "желтых жилетов" Эрика Друэ за проведение в Париже несогласованной акции протеста. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал BFM.

Друэ был задержан в среду около 21:00 по парижскому времени (23:00 мск) на площади Согласия, где находилась группа "желтых жилетов". Адвокат задержанного пояснил, что Друэ решил присоединиться к "желтым жилетам", когда встретил их в центре города. Вместе с ним были задержаны еще несколько сторонников движения. "Это незаконный арест", - заявил адвокат.

Лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон осудил в своем Twitter действия полиции. "Эрик Друэ снова арестован. Почему? Злоупотребление властью. Теперь политика полиция заключается в преследовании организаторов "желтых жилетов", - написал Меланшон.

23 декабря Друэ был задержан на демонстрации за "ношение запрещенного оружия категории D". Кроме этого, 7 декабря прокуратура Парижа начала расследование в отношении него за призывы "войти в Елисейский дворец". Отвечая на вопрос в эфире телеканала BFM о том, что манифестанты будут делать, дойдя до Елисейского дворца, Друэ сказал: "Мы войдем туда. Люди хотят, чтобы их услышали".

После этих высказываний префект парижской полиции направил заявление в прокуратуру, которая на основании этого обращения возбудила дело в отношении Друэ за "подстрекательство к совершению преступления и правонарушения".

30 декабря по Франции прокатилась седьмая волна манифестаций "желтых жилетов", которые теперь, помимо отмены повышения тарифов на автомобильное топливо и введения налогового моратория, требуют отставки главы государства и проведения "референдумов гражданской инициативы" для утверждения новых законов. Новая серия протестов оказалась наименее мощной за последние полтора месяца. Тем не менее, столкновения манифестантов с полицией были отмечены в ряде городов.

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