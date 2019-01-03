Представителя "желтых жилетов" Эрика Друэ задержали в Париже

3 января 2019 03:39 (UTC+04:00)

Французская полиция задержала в среду одного из представителей движения "желтых жилетов" Эрика Друэ за проведение в Париже несогласованной акции протеста. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал BFM.

Друэ был задержан в среду около 21:00 по парижскому времени (23:00 мск) на площади Согласия, где находилась группа "желтых жилетов". Адвокат задержанного пояснил, что Друэ решил присоединиться к "желтым жилетам", когда встретил их в центре города. Вместе с ним были задержаны еще несколько сторонников движения. "Это незаконный арест", - заявил адвокат.

Лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон осудил в своем Twitter действия полиции. "Эрик Друэ снова арестован. Почему? Злоупотребление властью. Теперь политика полиция заключается в преследовании организаторов "желтых жилетов", - написал Меланшон.

23 декабря Друэ был задержан на демонстрации за "ношение запрещенного оружия категории D". Кроме этого, 7 декабря прокуратура Парижа начала расследование в отношении него за призывы "войти в Елисейский дворец". Отвечая на вопрос в эфире телеканала BFM о том, что манифестанты будут делать, дойдя до Елисейского дворца, Друэ сказал: "Мы войдем туда. Люди хотят, чтобы их услышали".

После этих высказываний префект парижской полиции направил заявление в прокуратуру, которая на основании этого обращения возбудила дело в отношении Друэ за "подстрекательство к совершению преступления и правонарушения".

30 декабря по Франции прокатилась седьмая волна манифестаций "желтых жилетов", которые теперь, помимо отмены повышения тарифов на автомобильное топливо и введения налогового моратория, требуют отставки главы государства и проведения "референдумов гражданской инициативы" для утверждения новых законов. Новая серия протестов оказалась наименее мощной за последние полтора месяца. Тем не менее, столкновения манифестантов с полицией были отмечены в ряде городов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Путин и Макрон обсудили сирийское урегулирование
Россия 2 января 17:00
Во французской Руане разогнали акцию "желтых жилетов" у нефтебазы
Европа 2 января 16:13
Опрос: Больше французов стали выступать за продолжение протестов
Европа 2 января 09:43
В Страсбурге восемь человек пострадали от петард, сообщили СМИ
Европа 1 января 14:17
Во Франции эвакуировали двух посетителей, заблокированных на аттракционе
Европа 1 января 08:33
Макрон в новогоднем обращении затронул тему реформ
Европа 1 января 02:19
Лента новостей
Новым пресс-секретарем Пентагона стал Чарльз Саммерс
США 03:15
Экс-помощника мэра Нью-Йорка признали виновным в даче взяток высоким чинам полиции
США 02:38
Трамп заявил, что провел период праздников в Белом доме в одиночестве
Другие страны 02:11
Мэй обсудит пути вывода из тупика сделки по Brexit с ведущими политиками ЕС
Европа 01:44
Трамп: Второй саммит США - КНДР пройдет в не столь отдаленном будущем
США 01:26
Борт Air Canada прервал полет из-за запаха паленой пластмассы в салоне лайнера
Другие страны 01:01
Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске увеличилось до 33 человек (Обновлено)
Россия 00:36
Трамп заявил, что "по сути уволил" уходящего в отставку министра обороны Мэттиса
США 00:28
Трамп: "шатдаун" продлится столько, сколько необходимо
США 2 января 23:59