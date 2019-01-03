Бразилец Налдо перешел из "Шальке" в "Монако"

3 января 2019 21:06 (UTC+04:00)

Бразильский защитник Налдо перешел из немецкого "Шальке" в "Монако". Как передает Trend, об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу монакского клуба.

Контракт с 36-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2020 года. Детали сделки не разглашаются.

Налдо выступал за "Шальке" с 2016 года, проведя за это время 80 матчей и забив девять мячей. В текущем розыгрыше чемпионата Франции "Монако", где выступает полузащитник сборной России Александр Головин, занимает предпоследнее, 19-е место, набрав в 18 матчах 13 очков.

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