Бразилец Налдо перешел из "Шальке" в "Монако"

Бразильский защитник Налдо перешел из немецкого "Шальке" в "Монако". Как передает Trend, об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу монакского клуба.

Контракт с 36-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2020 года. Детали сделки не разглашаются.

Налдо выступал за "Шальке" с 2016 года, проведя за это время 80 матчей и забив девять мячей. В текущем розыгрыше чемпионата Франции "Монако", где выступает полузащитник сборной России Александр Головин, занимает предпоследнее, 19-е место, набрав в 18 матчах 13 очков.

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