Иностранцев среди погибших в железнодорожной аварии в Дании нет - полиция

Иностранных граждан среди восьми погибших при железнодорожной аварии в Дании согласно имеющимся на данный момент данным не обнаружено. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила датская полиция.

"Поскольку у полиции теперь есть хорошее представление о погибших, полиция может с большой вероятностью сделать вывод о том, что иностранных граждан среди погибших нет", - говорится в сообщении для прессы полиции острова Фюн.

Авария произошла утром в среду на железнодорожном мосту, соединяющем острова Фюн и Зеландия через пролив Большой Бельт. Изначально сообщалось о шести погибших. В четверг полиция сообщила об обнаружении еще двух тел. Число погибших выросло, таким образом, до восьми человек, среди которых пять женщин и трое мужчин. Получили различные травмы 16 человек, из которых 14 человек уже покинули больницу.

Комиссия по расследованию аварии занимается выяснением причин произошедшего. По данным датских СМИ, не исключается, что авария могла произойти из-за срыва вагонного покрытия и контейнера с грузового поезда, попавшие в проходящий мимо пассажирский поезд и который был вынужден сильно затормозить. В поезде находился 131 пассажир.

По данным датской железнодорожной компании DSB, которые приводит телерадиокомпания DR, авария произошла в 07.30.

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