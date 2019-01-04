Немецкие аэропорты выставляют на торги оставленные владельцами чемоданы - СМИ

Немецкие аэропорты проводят торги, на которых распродают оставленные пассажирами чемоданы и сумки, так и не востребованные впоследствии владельцами. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщила французская радиостанция France Info.

Как указывает радиостанция, чемоданы выставляются на аукцион в закрытом виде и покупатели не могут узнать, что в них находится до покупки. Единственной подсказкой для участников торгов является внешний вид чемодана, что, как отмечает France Info, и подогревает интерес покупателей. Так, семья, участвовавшая в аукционе, заплатила €300 за три чемодана, в которых находились одежда, наушники и туалетные принадлежности.

Ежегодно на торги выставляются более четырех тысяч единиц багажа, оставленных владельцами не менее шести месяцев назад.

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