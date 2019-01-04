Ryanair получила лицензию на выполнение полетов из Великобритании после Brexit

4 января 2019 05:24 (UTC+04:00)

Управление гражданской авиации Великобритании выдало в четверг ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair эксплуатационное свидетельство на выполнение полетов из британских аэропортов после Brexit. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Press Association.

По его информации, крупнейшая европейская компания-лоукостер получила право выполнять после 29 марта как внутрибританские, так и международные авиарейсы с территории Соединенного Королевства. Однако данная лицензия не распространяется на отношения с Европейским союзом, то есть речь идет о праве на осуществление международных полетов только в страны, находящиеся за пределами ЕС.

Администрация Ryanair приветствовала решение авиационных властей Великобритании. Ранее же руководство лоукостера высказывало опасения, что Ryanair не сможет выполнять полеты из Великобритании в случае выхода последней из ЕС без соглашения об условиях Brexit. Однако британский министр транспорта Крис Грэйлинг дал понять, что ни официальный Лондон, ни власти в Брюсселе не желают срыва авиасообщения между Великобританией и ЕС "ни при каком сценарии".

В свою очередь министр по вопросам Brexit Стивен Баркли заявил в опубликованной в четверг авторской статье на страницах газеты Daily Express, что в числе основных мер правительства по повышению готовности к "жесткому Brexit" значится предоставление министерством транспорта последней информации о планах действий по недопущению срыва авиационного сообщения.

Ryanair давно освоилась на рынке пассажирских авиаперевозок Великобритании. Неслучайно основным хабом ирландской авиакомпании является лондонский аэропорт Станстед.

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