Во Франции более 30 тысяч цыплят сгорели при пожаре на ферме

4 января 2019 11:53 (UTC+04:00)

Более 30 тысяч цыплят погибли в результате пожара на птицеферме на севере Франции, сообщает радиостанция France Info, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Возгорание соломы, произошедшее в одном из зданий птицеводческого комплекса в коммуне Каэстр (департамент Нор), переросло в пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

Жертвами пожара стала 31 тысяча цыплят, но пожарным удалось предотвратить распространение огня на другие объекты фермы.

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