В Варшаве Туска назвали представителем Германии, а не Польши

4 января 2019 13:37 (UTC+04:00)

Официальная Варшава считает председателя Европейского совета Дональда Туска представителем Германии, а не Польши, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью изданию Polska Times, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Бывший премьер-министр Польши Туск был избран на свой пост несмотря на то, что Польша предлагала другую кандидатуру – Яцека Сариуша-Вольского. Туск является бывшим руководителем партии "Гражданская платформа", которая сейчас находится в оппозиции. Туск постоянно подвергается критике со стороны польских чиновников за нанесение вреда интересам Польши как в бытность главой правительства, так и главой Евросовета.

"Мы не ставим под сомнение легитимность Дональда Туска, однако не считаем его представителем Польши", - сказал Чапутович. "Во время выборов (главы Евросовета – ред.) мы выдвигали кандидатуру Яцека Сариуша-Вольского", - добавил он.

Польский министр также заявил, что "за несколько часов перед саммитом выбор Туска в выступлении в Бундестаге анонсировала Ангела Меркель (канцлер ФРГ – ред.)". "Из этого следовало, что он был представителем Германии, хоть может и неформальным", - сказал он.

"Выбор был легальный. Однако очень сомнительный с этической точки зрения", - заключил Чапутович.

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