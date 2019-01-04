"Желтые жилеты" объявили об очередном дне протестов во Франции

"Гнев превратится в ненависть, если вы - вы и ваши соратники - продолжите с высоты вашего пьедестала смотреть на людей как на сброд, считать их беззубыми людьми, которые ничего из себя не представляют", - говорится в письме в ответ на слова Макрона о том, что гнев, "как бы он ни был избыточен", означает то, что власти "не отступили".

Авторы письма заявили, что могут начать обсуждение о "возвращении главенства народу Франции", только если президент назначит уважаемого человека, "в отношении которого не ведется никакое расследование" и который не является частью коррумпированной системы.

Представители демонстрантов подчеркнули, что считают проведение "национальных консультаций", предложенных президентом "политической уловкой" с целью уйти от обсуждения одного из основных требований протестующих - введения процедуры референдума гражданской инициативы, который, в частности, позволит народу отменять несправедливые законы.