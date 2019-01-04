"Желтые жилеты" объявили об очередном дне протестов во Франции

4 января 2019 15:36 (UTC+04:00)

Представители протестного движения "Желтые жилеты" опубликовали в социальной сети Facebook открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону в ответ на его новогоднее обращение, в котором потребовали организовать "переговоры" в Елисейском дворце и призвали провести очередную акцию протестов в субботу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Письмо размещено в социальной сети группой "La France en colère" ("Франция в гневе") с подписью о том, что оно будет прочитано в субботу в здании мэрии Парижа (Отель-де-виль) в 14.00 по местному времени во время очередного собрания "желтых жилетов".

"Гнев превратится в ненависть, если вы - вы и ваши соратники - продолжите с высоты вашего пьедестала смотреть на людей как на сброд, считать их беззубыми людьми, которые ничего из себя не представляют", - говорится в письме в ответ на слова Макрона о том, что гнев, "как бы он ни был избыточен", означает то, что власти "не отступили".

Авторы письма заявили, что могут начать обсуждение о "возвращении главенства народу Франции", только если президент назначит уважаемого человека, "в отношении которого не ведется никакое расследование" и который не является частью коррумпированной системы.

Представители демонстрантов подчеркнули, что считают проведение "национальных консультаций", предложенных президентом "политической уловкой" с целью уйти от обсуждения одного из основных требований протестующих - введения процедуры референдума гражданской инициативы, который, в частности, позволит народу отменять несправедливые законы.

"Президент Макрон, услышьте народ Франции сейчас и, возможно, потом мы вместе с вами построим будущее Франции. Вспомните "оранжевую революцию" на Украине. Не ставьте себя выше закона или воли народа Франции", - добавили "жилеты".

Акции протеста "желтых жилетов" начались в середине ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. На протесты во Франции также выходили студенты и лицеисты.

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