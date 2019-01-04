В Польше пять человек погибли при пожаре во время игрового квеста

4 января 2019 22:47 (UTC+04:00)

Пять человек погибли при прохождении игрового квеста в польском Кошалине, сообщил журналистам представитель западно-поморского коменданта Государственной пожарной службы Томаш Кубяк.

"Пять человек погибли при пожаре во время квеста на улице Пилсудского в Кошалине. Один человек, тяжело ранен", - сказал он.

Пожар уже потушен, но о его причинах пока не сообщается. "Трудно сказать, что могло быть непосредственной причиной пожара, это, безусловно, будет установлено в процессе расследования", - отметил Кубяк.

По его словам, на место пожара были направлены четыре пожарных расчета. Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил уже весь первый этаж здания.

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