Заражение лихорадкой Эбола в Швеции не подтвердилось

Пациент, госпитализированный в Швеции с подозрением на заражение геморрагической лихорадкой Эбола, не является носителем данного вируса. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом в пятницу со ссылкой на представителей местных властей сообщило агентство Reuters.

По его данным, медицинские анализы инфекционного отделения Академической клиники в Упсале показали, что мужчина, недавно побывавший в Бурунди, не заражен вирусом.

Ранее администрация региона Упсала распространила заявление, в котором сообщалось о временном закрытии отделения скорой помощи города Энчёпинг в связи с диагнозом "геморрагическая лихорадка Эбола", поставленному одному из пациентов. Больной был полностью изолирован в инфекционном отделении клиники в Упсале, вступавший с ним в контакт персонал прошел проверку.

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