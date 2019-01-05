Движение "желтых жилетов" во Франции проведет восьмой общенациональный день протеста

5 января 2019 09:54 (UTC+04:00)

"Желтые жилеты" намерены провести в субботу во Франции восьмой по счету общенациональный день протеста. Об этом свидетельствует распространенное в пятницу заявление одной из радикальных организаций манифестантов - "Франция в ярости" (La France en colre). Ее возглавляют два инициатора нынешнего протестного движения в стране - Эрик Друэ и Присцилла Людоски, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На странице в Facebook, посвященной дню протеста в Париже, о своем намерении принять участие в манифестациях заявили более 3 тыс. человек. Организация "Франция в ярости" впервые в истории нынешних протестов подала в префектуру Парижа заявку на манифестацию. Возможно это связано с тем, что сам Эрик Друэ уже дважды задерживался полицией и в этом году ему предстоит два раза предстать перед судом - за организацию несанкционированных шествий и митингов, а также за незаконное ношение холодного оружия.

Основная группа манифестантов намерена в Париже собраться на правом берегу Сены, на площади Отель-де-Виль у здания мэрии и оттуда перейти на остров Сите в районе Собора Парижской Богоматери. Далее по левому берегу реки они хотят дойти до здания Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) и провести там митинг. Возможны появления манифестантов и на Елисейских полях.

В социальных сетях неформальные лидеры "желтых жилетов" призывают проводить в этот акции на главных площадях крупнейших городов Франции. Помимо площади перед парижской мэрией, которая указана в официальной заявке на проведение субботнего митинга, активисты призывают выходить на другие большие площади Парижа - Трокадеро, Биржевую, Республики. В Лионе "желтые жилеты" выбрали площади Бротто и Белькур - последняя является одной из самых больших в Европе. В Тулузе манифестации намечены на площади Уильсона и перед старинным зданием Капитолия, где расположена мэрия города.

Во всех этих городах полиции придется приложить максимум усилий, чтобы защитить по погромов и вандализма находящиеся на них исторические здания и памятники. Мэр Тулузы Жан-Люк Муденк уже заявил в интервью телеканалу BFMTV в пятницу, что "крайне обеспокоен тем, что может произойти в его городе". Глава МВД страны Кристоф Кастанер в специальном распоряжении, направленном префектам, призвал их без колебаний прибегать к силовым методам для подавления беспорядков.

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