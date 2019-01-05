В Польше проверят более тысячи объектов после пожара во время квеста

5 января 2019 17:18 (UTC+04:00)

Более тысячи объектов проверяют польские пожарные после трагического пожара в Кошалине, где погибли пять молодых девушек, сообщает министерство внутренних дел и администрации страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В пятницу пять несовершеннолетних девушек погибли на пожаре при прохождении игрового квеста в польском Кошалине. Еще один человек был тяжело ранен. По условиям квеста, дверь на выход они могли открыть только тогда, когда выполнят все задания. В момент, когда начался пожар, они не выполнили и половины заданий.

"После трагического пожара в Кошалине Государственная пожарная охрана по поручению министра (внутренних дел) Иоахима Бруджиньского начала противопожарные проверки аналогичных объектов на территории всей страны. Глава МВД находится в постоянном контакте и постоянно получает информацию от бригадного генерала Лешка Суского, главного коменданта Государственной пожарной охраны, генерала - инспектора Ярослава Шимчика, главного коменданта полиции и Томаша Хинса, западно-поморского воеводы", - говорится в сообщении.

Точные причины пожара в настоящее время выясняет прокуратура и полиция. По предварительным данным главы государственной пожарной охраны, "на объекте, где произошел пожар, были нарушения". Речь идет среди прочего об отсутствии надлежащих возможностей для эвакуации людей, неправильно выполненной электропроводке и неправильной установке отопительных приборов.

По данным полиции, в Польше работает более тысячи объектов, где посетителям предлагают пройти подобные квесты. Список заведений был передан в штаб-квартиру государственной пожарной службы и на места.

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