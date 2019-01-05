В Париже на акции "желтых жилетов" задержали 18 человек

5 января 2019 22:34 (UTC+04:00)

Французский телеканал BFMTV сообщил о задержании 18 человек в ходе акции протеста "желтых жилетов" в Париж, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее агентство Франс Пресс распространило данные о 103 задержанных на акции протеста во французской столице, однако через несколько минут аннулировало информацию как выпущенную по ошибке.

По данным телеканала, в демонстрации в Париже участвовали около 3,5 тысяч человек.

Во французской столице в субботу прошла восьмая по счету акция "желтых жилетов". Днем протестующие собрались у здания парижской мэрии, затем прошли шествием к музею Орсэ, где начались столкновения демонстрантов с полицией. Протестующие забрасывали камнями полицейских, правоохранительные органы неоднократно применяли слезоточивый газ. Кроме того, хулиганы подожгли лодку-ресторан на берегу Сены. Как сообщает BFMTV, беспорядки произошли и на бульваре Сен-Жермен, где протестующие попытались установить баррикады, поджигая их.

Протесты "желтых жилетов" начались в середине ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился ряд других. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

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