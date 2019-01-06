Двое британских военнослужащих ранены в Сирии

6 января 2019 03:13 (UTC+04:00)

Двое военнослужащих британских вооруженных сил получили ранения в Сирии в ходе нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу вещательная корпорация Би-би-си.

Предположительно, по британским военным, находившимся под Дейр-эз-Зором, была выпущена ракета. Двое получили тяжелые ранения и были эвакуированы силами США в субботу утром. Дата самой атаки не называется.

Министерство обороны Великобритании отказалось комментировать данную информацию. Би-би-си отмечает, что ведомство официально не подтверждает, что британские спецподразделения действуют на территории Сирии, хотя указания на это периодически появляются.

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