Пять подростков погибли при прохождении квеста в Польше

6 января 2019 04:38 (UTC+04:00)

Пять несовершеннолетних девочек погибли в результате пожара в игровом комплексе на севере Польши, передает Trend со ссылкой на BBC.

Девочки, которым было по 15 лет, приехали на празднование дня рождения в город Кошалин и отправились на прохождение квеста.

По сценарию игры участников запирают в комнате, выйти из которой можно только после выполнения всех заданий.

Пожар начался около 17 часов по местному времени в пятницу. Что стало его причиной, выясняют власти.

Девочки погибли, не сумев выбраться из комнаты. В результате пожара также получил серьезные ожоги 25-летний мужчина.

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