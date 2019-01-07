В Польше автобус с белорусскими туристами попал в ДТП

Автобус с белорусскими туристами попал в ДТП в Польше, погибли два гражданина Польши, сообщает полиция Подкарпатского воеводства, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"На дороге… в районе местности Домостова (Нижаньский повят Подкарпатского воеводства) грузовик столкнулся с легковым Hyundai " - говорится в сообщении.

Из предварительных выводов полиции следует, что 44-летний гражданин Румынии, который управлял грузовиком с полуприцепом, на повороте дороги потерял контроль над транспортным средством и выехал на встречную полосу движения. В прицеп врезался движущийся в направлении Жешува легковой автомобиль, в котором путешествовала семья из Люблинского воеводства.

В результате столкновения 40-летний водитель Hyundai погиб на месте. Его 39-летнюю жену в тяжелом состоянии доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Их детей 2 и 11 лет доставили в больницу, их жизни вне опасности.

В ДТП принял участие также автобус, перевозящее туристов из Белоруссии. Его водитель, пытаясь избежать столкновения с грузовиком, съехал в придорожную канаву. В автобусе, который в результате этого маневра накренился на одну сторону, ехали 56 человек, включая двух водителей. Никто из них не пострадал.

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