AP: В Афинах анархисты облили краской здание посольства США

Члены анархистской группировки "Рубикон" облили краской в ночь на понедельник здание посольства США в греческой столице, полиция задержала восьмерых подозреваемых. Об этом сообщило агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, рано утром 10 представителей анархистской группировки на мотоциклах облили здание американского дипломатического представительства в Афинах красной краской.

Отмечается, что "Рубикон" взяла на себя ответственность за произошедшее, опубликовав соответствующий пост в интернете.

Анархисты из организации "Рубикон", появившейся в 2009 году на волне экономического кризиса в Греции, осуществили около сотни нападений на различные организации, министерства, посольства и представительства иностранных компаний и организаций.

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