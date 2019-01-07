Еврокомиссар по торговле проведет переговоры с торгпредом США

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем проведет 8 января в Вашингтоне переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером, сказал журналистам в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сесилия Мальмстрем завтра в Вашингтоне проведет переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. На следующий день там состоится трехсторонняя встреча ЕС, Японии и США для решения вопросов, связанных с практикой, которая приводит к диспропорциям в торговле", - сказал он журналистам в Брюсселе.

Мальмстрем заявляла ранее, что широкое торговое соглашение между Евросоюзом и США является хорошей идеей, однако в настоящее время его заключение невозможно.

Летом 2018 года президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились воздержаться от новых протекционистских мер на время ведения торговых переговоров Вашингтоном и Брюсселем. Ранее Евросоюз прибег к ответным пошлинам на ввозные тарифы, которые администрация Трампа установила на импортную сталь и алюминий из стран-членов ЕС.

Подписанное в прошлом году между Евросоюзом и Японией торговое соглашение, которое создаст открытую торговую зону, охватывающую почти треть мирового ВВП, вступит в силу в феврале.

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