Мэй возглавит новый комитет кабмина по подготовке к "жесткому Brexit"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возглавит новый комитета кабинета министров по вопросам подготовки правительства к выходу страны из ЕС, если Лондон и Брюссель так и не смогут окончательно согласовать условия Brexit. Об этом в понедельник сообщил представитель премьера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Намерение состоит в систематизации контроля за реализацией планов упорядоченного выхода из ЕС", - пояснил сотрудник канцелярии главы правительства.

Создаваемая структура будет именоваться Комитетом по обеспечению готовности к выходу из ЕС и ведению торговли и будет заниматься координацией непосредственной подготовки правительства к "жесткому Brexit", а также обеспечивать необходимые контакты с Брюсселем и властями стран ЕС при таком сценарии выхода страны из сообщества.

Данный комитет придет на смену ныне существующему Комитету по вопросам выхода из ЕС и заберет у Совета по национальной безопасности полномочия по управлению процессом Brexit в случае проведения операции Yellowhammer. Эта операция представляет собой целый комплекс чрезвычайных мер в финансовой, торговой, таможенной, иммиграционной и других областях в случае выхода страны из ЕС без соглашения об условиях "развода" с Брюсселем.

В комитет войдет 21 человек, в том числе генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс, главный партийный парламентский организатор Джулиан Смит и руководители всех министерств, которые задействованы в работе по планированию Brexit.

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