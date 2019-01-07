В Австрии из-за снегопадов три туриста погибли и четверо пропали без вести

7 января 2019 20:32 (UTC+04:00)

В Австрии три лыжника погибли, а четверо пропали без вести после того, как сильный снегопад погрузил большую часть страны в хаос, сообщает France24, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Два немецких лыжника погибли в результате схода лавин в западном регионе Форарльберга, а лыжник из Словении погиб в районе Зальцбурга, сообщили спасательные службы.

Четыре туриста на снегоступах числятся пропавшими без вести в Зальцбургском регионе.

С середины прошлой недели в центре и на севере Австрии выпало до 1,5 метров снега, а в горах вокруг Зальцбурга - до трех метров снега.

Около 2000 человек, включая туристов, оказались отрезанными от мира в деревнях долины Зельцталь в Штирии.

В районе горного хребта Хохкар в Нижней Австрии горнолыжные курорты закрылись до дальнейшего уведомления. И жителям, и туристам было предложено покинуть территорию.

В ближайшие дни снегопады продолжатся.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Газиантепе из-за снегопада отменили уроки в школах
Турция 2 января 08:17
Более десятка человек пострадали при нападении в церкви в Вене
Европа 27 декабря 2018 21:49
Президент Австрии призвал к принятию единого миграционного законодательства в Европе
Европа 27 декабря 2018 17:57
СМИ: Крупный аэропорт на севере Японии закрыли из-за снегопада
Другие страны 27 декабря 2018 12:31
Дмитрий Шостакович – Гара Гараев. Страницы истории в Австрии (ФОТО)
Культура 24 декабря 2018 17:30
ЕС, Швеция и Австрия выделят 6,8 млн евро на развитие высокогорья Грузии
Грузия 12 декабря 2018 16:07
Лента новостей
Президент Всемирного банка уходит в отставку
В мире 21:21
Более 800 человек арестовали в Судане с начала массовых протестов
Другие страны 20:20
Мэй возглавит новый комитет кабмина по подготовке к "жесткому Brexit"
Европа 20:08
В руководстве перестраховочной компании Азербайджана произошли изменения
Бизнес 20:07
Кения в 2018 году заработала на туризме более полутора миллиардов долларов
Другие страны 19:57
Трамп заявил, что никаких изменений в планах вывода американских войск из Сирии нет
США 19:48
Казахстанские авиакомпании перевезли 7,8 млн. человек в 2018 году
Туризм 19:41
В одном из районов Баку приняты меры в отношении почти 40 пунктов незаконного забоя скота (ФОТО)
Общество 19:38
В Азербайджане начались семинары для учителей
Общество 19:31