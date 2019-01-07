В Австрии из-за снегопадов три туриста погибли и четверо пропали без вести

В Австрии три лыжника погибли, а четверо пропали без вести после того, как сильный снегопад погрузил большую часть страны в хаос, сообщает France24, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Два немецких лыжника погибли в результате схода лавин в западном регионе Форарльберга, а лыжник из Словении погиб в районе Зальцбурга, сообщили спасательные службы.

Четыре туриста на снегоступах числятся пропавшими без вести в Зальцбургском регионе.

С середины прошлой недели в центре и на севере Австрии выпало до 1,5 метров снега, а в горах вокруг Зальцбурга - до трех метров снега.

Около 2000 человек, включая туристов, оказались отрезанными от мира в деревнях долины Зельцталь в Штирии.

В районе горного хребта Хохкар в Нижней Австрии горнолыжные курорты закрылись до дальнейшего уведомления. И жителям, и туристам было предложено покинуть территорию.

В ближайшие дни снегопады продолжатся.

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