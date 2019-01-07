Власти Франции готовят закон против агрессивных участников манифестаций

7 января 2019 23:49 (UTC+04:00)

Новый закон, который готовит правительство Франции, существенно ужесточит наказание для участников беспорядков во время манифестаций вплоть до персональной материальной ответственности. Об этом заявил в понедельник премьер-министр страны Эдуар Филипп в эфире телеканала TF1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство выступает за то, чтобы наш закон был дополнен, были приняты новые, которые не выполняют обязательств о подаче заявки [на проведение манифестаций], которые участвуют в необъявленных протестах и приходят на них в капюшонах и с закрытыми лицами, - пояснил премьер. - Необходимо увеличить их гражданскую ответственность. Вплоть до того, что должны будут платить погромщики, а не налогоплательщики".

Премьер добавил, что власти страны вынесли обвинительные приговоры в отношении около 1 тыс. участников беспорядков.

"В общей сложности 5,5 тыс. человек были задержаны, из них 1 тыс. были приговорены", - заявил глава правительства.

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