Власти Франции готовят закон против агрессивных участников манифестаций

Новый закон, который готовит правительство Франции, существенно ужесточит наказание для участников беспорядков во время манифестаций вплоть до персональной материальной ответственности. Об этом заявил в понедельник премьер-министр страны Эдуар Филипп в эфире телеканала TF1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство выступает за то, чтобы наш закон был дополнен, были приняты новые, которые не выполняют обязательств о подаче заявки [на проведение манифестаций], которые участвуют в необъявленных протестах и приходят на них в капюшонах и с закрытыми лицами, - пояснил премьер. - Необходимо увеличить их гражданскую ответственность. Вплоть до того, что должны будут платить погромщики, а не налогоплательщики".

Премьер добавил, что власти страны вынесли обвинительные приговоры в отношении около 1 тыс. участников беспорядков.

"В общей сложности 5,5 тыс. человек были задержаны, из них 1 тыс. были приговорены", - заявил глава правительства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.