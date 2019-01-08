Власти стран ЕС не могут договориться о приеме 49 спасенных в Средиземноморье мигрантов

ЕС и власти европейских стран пока не достигли соглашения по приему 49 спасенных в Средиземноморье мигрантов, которые более двух недель находятся на борту судна Sea Watch немецкой неправительственной организации и ожидают разрешения на заход в порт. Как указала в понедельник в своем Twitter НПО, существует угроза здоровью людей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На борту Sea Watch многие стали отказываться от еды, психологическое состояние людей ухудшается, невозможно поверить, что все это происходит в нескольких милях от европейских берегов", - говорится в сообщении.

49 человек, среди которых не менее 10 женщин и детей, 17-й день находятся в море в водах Мальты, ожидая разрешения на заход в порт. Власти островного государства отказываются принимать мигрантов. Рим также закрыл свои порты для судов неправительственных организаций со спасенными мигрантами, которые, по убеждению итальянских властей, не обладают статусом беженцев. Как сообщили представители Еврокомиссии, ведутся переговоры с правительствами разных стран о приеме мигрантов.

Италия еще минувшим летом по решению министра внутренних дел и вице-премьера Маттео Сальвини перестала принимать спасенных НПО в Средиземноморье мигрантов. Сначала почти 500 мигрантов плавали на борту судна Aquarius, затем схожая ситуация повторилась с итальянским кораблем Diciotti. При этом пришедшему к власти в начале лета Сальвини удалось сдержать предвыборное обещание и полностью перекрыть поток мигрантов, которые добирались на Апеннины из Ливии благодаря незаконным перевозкам через Сицилийский пролив. Большинству их них оказывалась помощь НПО и различными миссиями.

Такое ужесточение миграционной политики вызывает острую критику со стороны оппозиции, правозащитных организаций и церкви. Так, даже Папа Римский Франциск обратился к европейским правительствам с призывом быстрее решить вопрос с мигрантами с судна Sea Watch. Сальвини подтвердил, что никто из них не сойдет на берег в Италии, хотя второй вице-премьер Луиджи Ди Майо заявил о готовности Рима принять детей и женщин.

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