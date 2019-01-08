Глава МИД Дании: Бойкот Ирана не окажет влияния на поддержки СВПД

8 января 2019 15:22 (UTC+04:00)

Глава МИД Дании Андерс Самуэльсен заявил, что санкции не повлияли на поддержку Европы ядерной программы Ирана в связи с обвинениями в убийстве некоторых противников в Европе, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Сегодня важный день для европейской внешней политики. Европейский союз согласился наложить санкции на разведывательную службу Ирана в связи с европейскими планами. Это сильный сигнал от Европейского Союза, что мы не допустим такого поведения в Европе", написал он в Twitter.

"Мы выступаем за ядерное соглашение с Ираном, но, с другой стороны, должны четко дать понять, что не примем такого рода интервенцию в Европе и защитим либеральные ценности, которые являются основными ценностями Европы", добавил он.

Ранее 30 октября 2018 года полиция Дании без каких-либо доказательств обвинила Иран в так называемой подготовке иранскими спецслужбами на датской территории несостоявшегося покушения на одного из противников Ирана.

В МИД Ирана также назвали этот инцидент частью заговора и интриг врагов Тегерана с целью испортить хорошие отношения Ирана и Европы в нынешних трудных условиях.

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