В британском правительстве назвали процесс по Brexit необратимым

Выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) является необратимым процессом, заявил во вторник заместитель министра по вопросам Brexit Мартин Калланан, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. В октябре британское правительство и ЕС после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, определяющего условия выхода. Но уже в декабре британские власти объявили об активизации подготовки к Brexit без соглашения, которое пока не ратифицировал парламент.

"Мы выйдем из состава ЕС 29 марта этого года", - сказал Калланан в Брюсселе, отвечая на вопрос журналиста, обратим ли Brexit.

Он подтвердил, что голосование в палате общин британского парламента по проекту правительства об условиях Brexit состоится "на будущей неделе". Премьер Тереза Мей ранее заявила, что это произойдет 14 или 15 января.

В понедельник официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что достигнутое соглашение об условиях Brexit является единственно возможным, Евросоюз не намерен его пересматривать. Схинас сообщил также журналистам, что Еврокомиссия, со своей стороны, готова при необходимости доработать принятый ею в декабре план действий на случай выхода Великобритании из ЕС без договорённости об условиях этого процесса.

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